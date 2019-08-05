Пекин поручил приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Китай, напомним, является основным мировым импортером таких товаров, как соя и кукуруза, которые закупались у США. Решение последовало за заявлением американского президента Дональда Трампа, который 1 августа сообщил о намерении ввести 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт (он оценивается в 300 миллиардов долларов).