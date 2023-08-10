Пекин примет меры в ответ на ограничения США

США продолжают отступать от принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции. Байден подписал указ, который предусматривает ограничения инвестиций американских компаний в полупроводники и микроэлектронику, технологии искусственного интеллекта и квантовые информационные технологии Китая. В Пекине это расценивают как прямую демонстрацию на размежевание экономик двух стран. Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на очередные инвестограничения США, заявили в МИД страны.