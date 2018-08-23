Пекин протестует из-за американских санкций

Вашингтон сегодня ввел второй пакет 25-процентных пошлин на китайский импорт стоимостью 16 миллиардов долларов. Министерство коммерции КНР планирует инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации. В документе отмечается, что Соединенные Штаты таким образом нарушают правила ВТО. Ответ Поднебесной зеркальный. Пекин с сегодняшнего дня также вводит ответные пошлины в 25 % на американский импорт.