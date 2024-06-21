Пекин ввел ограничительные меры против американской военно-промышленной корпорации в связи с поставкой США вооружений Тайваню. Китайский МИД обвинил Вашингтон в нарушении принципа "одного Китая" и во вмешательстве в его внутренние дела, что наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны. В соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям Пекин идет на контрмеры в отношении соответствующих организаций и топ-менеджеров оружейной компании. Их деятельность на территории Китая будет полностью заморожена. Ранее США объявили о контрактах на поставку Тайваню летательного аппарата и боеприпасов на 360 с лишним миллионов долларов.