Пекин вводит ответные пошлины на товары из США на сумму около 51 миллиарда евро. С понедельника сборы в размере 5-10 процентов коснуться более чем 5 000 наименований товаров. При этом китайские власти подчеркивают, что мера вынужденная и носит ответный характер. Ранее Дональдом Трампом были введены повышенные торговые сборы в размере 10 процентов на импорт китайской продукции. А с начала будущего года ставка должна смениться 25-процентной. Таможенные барьеры затрагивают половину китайского экспорта в США. К слову, Пекин может отказаться от идеи направить в Штаты делегацию на переговоры с Трампом во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ.