Китай на фоне западной военной пропаганды демонстрирует взвешенную и сдержанную реакцию на последние события в Украине, как сообщает China Digital Times, Пекин запретил критику России в контролируемом сегменте интернет-пространства.



"Никаких прозападных постов, никаких постов с критикой России. Все материалы должны быть просмотрены перед публикацией".



Сообщается также, что информация о вводе военных кораблей в прибрежные воды и вооруженных подразделений Китая на Тайвань является ложной и будет удаляться.

