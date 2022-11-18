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Пелоси не покинет нижнюю палату Конгресса и останется работать на нижестоящих должностях
Политическая рокировка. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться на роль лидера фракции демократов. Она добавила, что не покинет нижнюю палату Конгресса и останется работать на нижестоящих должностях. Отмечается, что решение Пелоси приняла после того, как демократы потеряли большинство в палате по итогам довыборов в Конгресс, а она сама лишилась права на должность спикера. Вместо нее на эту должность от республиканцев выдвинут Кевина Маккарти.
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