С какой целью Пелоси посетит Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в предстоящие выходные дни Армению с целью демонстрации поддержки Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскуюгазетуPolitico.

По словам ее источников, "Пелоси отправится в Армению на этих выходных, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную битву с Азербайджаном". Пелоси, как ожидается, встретится в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.