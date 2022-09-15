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С какой целью Пелоси посетит Армению

С какой целью Пелоси посетит Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в предстоящие выходные дни Армению с целью демонстрации поддержки Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскуюгазетуPolitico.

По словам ее источников, "Пелоси отправится в Армению на этих выходных, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную битву с Азербайджаном". Пелоси, как ожидается, встретится в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.

Как отмечает издание, в поездку вместе с Пелоси отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир (демократка, от штата Калифорния).

Фото: pixabay.com

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