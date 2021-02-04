Пенная вечеринка в Аргентине

В то время как МЧС Беларуси предупреждает о снежных заносах, в знойной Аргентине появилась своя белая пелена. На курорте Мар-дель-Плата море устроило настоящую пенную вечеринку. Пляжные туристы с удовольствием наносят воздушную массу на тело, говорят, что полезно для кожи. Пена - естественное природное явление, возникающие при подбрасывании водорослей на волнах. С 1 января в Аргентине начался летний сезон. Несмотря на пандемию, в страну прилетели сотни тысяч туристов. Такой отдых им точно запомнится надолго.