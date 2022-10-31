Пенсионная реформа Германии на грани краха

"Пенсионная система Германии находится на грани коллапса из-за нехватки средств", - сообщает британская "Таймс". В данный момент на 100 работников, которые платят взносы в пенсионный фонд, приходится 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70.



В европейских странах 22 % населения - граждане старше 65 лет. Эта демографическая группа будет расти, что спровоцирует снижение вливаний в систему социального страхования и увеличение выплат. Правда, власти Германии предпочитают проблему замалчивать. Как отмечают британские аналитики, "тема краха пенсионной системы является чем-то вроде табу".



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