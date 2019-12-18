Пенсионная реформа во Франции: за стол переговоров приглашены профсоюзы

На четырнадцатый день общенациональной забастовки французские власти сели за стол переговоров с крупнейшими профсоюзами страны. Ранее президент Пятой республики поручил своей администрации совместно с протестующими улучшить пенсионную реформу. По словам Эммануэля Макрона, суть документа измениться не должна, однако небольшие уступки возможны. Речь в первую очередь идет о пересмотре так называемого возраста равновесия. Этот пункт реформы вызвал больше всего споров. Согласно новой норме, с 2027 года работники, выходящие на пенсию до 64-х лет, будут получать меньше, чем те, кто выйдет на пенсию в положенные 64 года. Кроме усовершенствования пенсионной реформы, перед властями стоит задача прекратить забастовку на время рождественских и новогодних праздников.