Пентагон и Минздрав США расследуют гибель военных

В США разгорается скандал вокруг военных баз. Пентагон и Минздрав начали расследование возможной гибели военнослужащих из-за побочных эффектов вакцин от COVID-19.

Как сообщает Politico, масштабную проверку инициировал министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

В расследовании фигурирует военврач Тереза Лонг. Она заявила, что лично ей известно о 28 летальных исходах, предположительно от прививок. Лонг напомнила, одним из побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna является повышение риска воспаления сердечной мышцы.

Специалисты проверяют свыше 2,5 тыс. сообщений о летальных исходах.