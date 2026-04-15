Пентагон хочет увеличить расходы на производство БПЛА в 242 раза к 2027 году

Пентагон запросил увеличение финансирования производства дронов в 242 раза почти до 55 миллиардов долларов к 2027 году. Основная часть средств будет выделена в обход стандартных бюджетных процедур, что позволит резко ускорить развертывание систем.



В целом затраты на разработки и испытания в бюджете Минобороны войны США увеличат на 63 % - до 345 миллиардов долларов. На долю новой группы придется около 41 %.