Пентагон может вывести треть военных из Европы

Пентагон рассматривает возможность сокращения американского контингента в Европе на 25 тыс. человек, или почти треть всего состава.

По данным NBC News, в основном это затронет Германию, Италию и Испанию. Ранее руководство этих европейских стран отказалось поддержать военные операции США против Ирана.

Обсуждается и более масштабный вариант на будущее: сокращение может достичь половины американского контингента в Европе, т. е. до 40 тыс. военнослужащих.