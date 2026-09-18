Пентагон может вывести треть военных из Европы
Автор:Редакция news.by
Пентагон рассматривает возможность сокращения американского контингента в Европе на 25 тыс. человек, или почти треть всего состава.
По данным NBC News, в основном это затронет Германию, Италию и Испанию. Ранее руководство этих европейских стран отказалось поддержать военные операции США против Ирана.
Обсуждается и более масштабный вариант на будущее: сокращение может достичь половины американского контингента в Европе, т. е. до 40 тыс. военнослужащих.