Пентагон намерен запросить 50 млрд долларов на массовое производство БПЛА

Пентагон намерен запросить 50 млрд долларов на массовое производство и внедрение в армию сотен тысяч беспилотных систем уже в 2026 году.

Глава ведомства Пит Хегсет уточнил, что имеется в виду разовая инвестиция, а не регулярные ежегодные отчисления.

Сумма, которую запрашивают на дроны, не входит в основной бюджет. Данный план уже предусматривает выделение более 53,5 млрд долларов на инициативу "Доминирование в сфере беспилотных систем". Она включает закупку беспилотных систем, средства борьбы с ними, обеспечение логистики в условиях противодействия противника и развитие технологий.