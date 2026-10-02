Пентагон направит на Ближний Восток до 10 тыс. военных

Пентагон наращивает военное присутствие у берегов Ирана. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон перебросит на Ближний Восток еще 10 тыс. солдат.

В регион направят третью авианосную ударную группу, десантные корабли и эскадрильи истребителей. Передислокацию планируют завершить к концу ноября 2026 года.

В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов и недавно говорил помощникам, что ожидает возвращения к бомбардировкам в ноябре.