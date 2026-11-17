США наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке. Группировка американских ВМС вблизи Ирана превысила 20 боевых кораблей после прибытия в регион третьей авианосной ударной группы.

В Вашингтоне считают, что иранская ядерная программа по-прежнему представляет угрозу для Штатов. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он также сообщил, что американская администрация не допустит, чтобы война с Ираном затянулась на два года.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон воздерживается от более жестких мер в конфликте с Ираном по просьбе ряда ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию.