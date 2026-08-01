Пентагон откажется от лидирующей роли в координации поставок Киеву

Киев активно теряет свои позиции в списке внешнеполитических приоритетов Вашингтона. "Политико" пишет, что Пентагон планирует отказаться от лидирующей роли в Группе содействия Украине.

В задачи этой группы, созданной США еще в 2022 году, входит организация поставок западных вооружений, обучение личного состава ВСУ и передача разведданных. Со временем руководство этой структурой полностью перейдет к другому члену НАТО, при этом сам переход может занять до года.

В Киеве таких перестановок опасаются, пишет издание со ссылкой на украинского чиновника. Ведь, по его словам, никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых самолетов.