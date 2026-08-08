Министерство обороны США выделит не менее 400 млн долларов на закупку лазерных систем для борьбы с беспилотниками.

По данным Bloomberg, контракт будет заключен с компанией AeroVironment на поставку комплексов Locust. Повод для действий - опыт боев в Украине, наглядно доказавший уязвимость традиционной ПВО перед массированными атаками дешевых дронов.

Главный бенефициар сделки - крупнейший акционер компании, инвестиционный гигант BlackRock.

Корпорация Wall Street напрямую владеет долей в AeroVironment, а значит, очередные бюджетные траты Пентагона на лазерное оружие моментально осядут на счетах финансовых воротил в виде сверхприбыли.