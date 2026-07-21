Пентагон признал: 100 американских военных ранены за 2 недели войны с Ираном

Под давлением СМИ Пентагон раскрыл данные об американских военных, пострадавших в ходе последнего этапа эскалации между США и Ираном.

Согласно приведенным данным, за 2 недели количество раненых или получивших травмы составляет 100 человек, сообщает The Washington Post.



Ранняя статистика была кратно ниже. В Пентагоне считают, что цифры реальных потерь дадут Ирану тактическое преимущество для корректировки ударов. Отмечается, с начала войны Иран выпустил по объектам в регионе около 8,5 тыс. ракет и беспилотников.

У Пентагона исчерпывается бюджет из-за войны против Ирана

Как передает The Washington Post, заложенные бюджетом деньги на ключевые статьи расходов Пентагона могут закончиться уже в ближайшие недели. Для поддержания боеготовности ведомство вынуждено экономить на обучении солдат. Проблемы с финансами особенно наблюдаются у ВМС и ВВС, которые являются главной ударной силой США в войне против Ирана.