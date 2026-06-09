Рассекреченные документы из американских архивов раскрывают мрачные тайны военных. Стало известно, что Пентагон занимался разработкой технологии применения комаров в качестве биологического оружия.

В конце 1950-х годов американцы искали способ заражать насекомых смертоносными штаммами и распространять заразу в определенных локациях. Комары переносили денге, желтую лихорадку, вирус Зика и прочие болезни.

Заражение должно было происходить через укусы, вызывая масштабные эпидемии, при этом рукотворность массового распространения болезней установить было невозможно. К счастью, проект был в итоге закрыт.