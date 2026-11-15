Пентагон смягчает планы по сокращению войск в Европе

Издание Bloomberg сообщает, что американское военное присутствие в Европе сократится не так ощутимо, как ожидали европейские правительства. Пентагон рассматривает возможность вывести на родину не более 5 тыс. человек.

Между тем еще в октябре в европейских столицах обсуждалась вероятность сокращения американского контингента на 25 тыс. штыков. Точное количество военнослужащих, дислоцированных в Старом Свете, неизвестно, но принято считать, что их около 80 тысяч. Bloomberg отмечает, что таким образом сокращение окажется незначительным и не станет сопровождаться вывозом в США значительного объема оружейных запасов.

Пока неясно: налицо реакция Пентагона на ослабление позиций Трампа в ходе недавних парламентских выборов или это перемена в позициях самого Белого дома. Так или иначе, американцы, вероятно, склонны отказаться от радикального изменения своих стратегических планов в Европе.

Учитывая рост военных расходов большинства европейских стран, можно говорить о милитаризации континента до уровней, которые наблюдались в 1914 и 1939 годах - то есть в канун двух мировых войн.