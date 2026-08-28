Пентагон сообщил о разминировании Ормузского пролива

Американские военные разминировали Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования Пентагона.

Он подчеркнул, что силы США достигли важнейшего момента и полностью обезвредили морские мины в акватории.

Ранее в этой зоне неоднократно происходили инциденты. Так, 23 июля при попытке пересечь пролив подорвался один из трех танкеров, а накануне из-за детонации мин там загорелись еще два судна.

В свою очередь, иранские военные заявляли, что контролируют Ормузский пролив, и обещали держать его полностью закрытым, пока США продолжают агрессию в регионе.