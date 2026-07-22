Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном

Пентагон переживает острый дефицит бюджета из-за конфликта на Ближнем Востоке. По информации The Washington Post, нехватка средств вынуждает руководство ведомства жестко ограничивать расходы на подготовку личного состава.

Эксперты предупреждают, что дефицит и сокращение материально-технического обеспечения подрывают боеспособность американской армии.

Ситуация с финансированием серьезно обострилась после того, как был нарушен режим прекращения огня с Ираном.