Соединенные Штаты сократили свое присутствие на Ближнем Востоке. Американский атомный авианосец "Джордж Вашингтон" покинул регион после трех месяцев боевого дежурства.

Как сообщает агентство Bloomberg, корабль взял курс обратно в порт приписки в Японии. Впрочем, о снижении военной активности Вашингтона речи не идет: в акватории по-прежнему остаются сразу две ударные группы во главе с авианосцами "Теодор Рузвельт" и "Джордж Буш".

Кроме того, в регионе задействованы ракетный крейсер, более десятка эсминцев, экспедиционная морская база и разведывательно-ударные беспилотники - Пентагон сохраняет внушительный кулак у берегов Ирана.