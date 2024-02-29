Пентагон намерен предоставить военную помощь Украине в обход конгресса

Думаю, я вчера упоминал об этом. Я ясно дал понять, что другие страны будут принимать решения о том, как поступить. Но от имени США президент четко заявил, что не станет отправлять военных. И я вчера сослался на комментарии генсека НАТО о том, что военных альянса на Украине не будет

Мэттью Миллер, представитель госдепа США