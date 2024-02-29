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Пентагон намерен предоставить военную помощь Украине в обход конгресса

Стало известно, что у Пентагона есть еще 4 миллиарда долларов в запасе, которые могут предоставить Украине. Об этом сообщает CNN. Ранее ведомство планировало расходовать эти средства только в том случае, если их компенсирует конгресс. Однако запрос в Палате представителей даже не вынесли на голосование. А вот отправку американских военных в зону украинского конфликта госдеп исключает. Новым поводом для подобных вопросов стало скандальное заявление Макрона о возможном привлечении войск НАТО.

Думаю, я вчера упоминал об этом. Я ясно дал понять, что другие страны будут принимать решения о том, как поступить. Но от имени США президент четко заявил, что не станет отправлять военных. И я вчера сослался на комментарии генсека НАТО о том, что военных альянса на Украине не будет
Мэттью Миллер, представитель госдепа США

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