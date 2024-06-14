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Пентагон наживается на военных поставках Киеву

Министерство обороны США завысило стоимость партии военных поставок Киеву на 2 млрд долларов. Это следует из отчета аппарата генерального инспектора Пентагона (независимого аудитора).

Отмечается, что стоимость почти 2,5 тыс. единиц транспортных средств, танков, БМП, а также радаров необходимо было даже снизить относительно "рыночной" стоимости, так как вооружение являлось изношенным. А американские оружейные бароны завысили стоимость на 600 млн долларов. Еще более миллиарда им удалось положить в карман на продаже боеприпасов.

В общей сложности с июня прошлого года Пентагон завысил стоимость военных поставок Киеву на сумму свыше 8 млрд долларов.

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