Пентагон наживается на военных поставках Киеву

Отмечается, что стоимость почти 2,5 тыс. единиц транспортных средств, танков, БМП, а также радаров необходимо было даже снизить относительно "рыночной" стоимости, так как вооружение являлось изношенным. А американские оружейные бароны завысили стоимость на 600 млн долларов. Еще более миллиарда им удалось положить в карман на продаже боеприпасов.