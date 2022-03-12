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Пентагон не смог подтвердить ракетные удары с территории Беларуси
США не могут подтвердить достоверность заявлений Киева о ракетных ударах по Украине с территории Беларуси или выводы о подключении Минска к специальной операции России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По словам представителя военного ведомства, США не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы вошли на территорию Украины. Пентагон не отслеживает никакого неминуемого вовлечения белорусских сил, отметил Кирби.
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