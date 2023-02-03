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Пентагон обнаружил разведывательный воздушный шар над США
В США назревает новый скандал. По сообщениям Пентагона, американские военные отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью страны. Пролетающий в небе объект якобы принадлежит Китаю.
Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что подобные случаи наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет. Сообщается, что американскими властями предприняты срочные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен.
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