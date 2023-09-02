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Пентагон обсуждает ротацию военных в Восточной Европе

Пентагон обсуждает вопрос о смене мест дислокации более 4 тыс. американских военных, которые находятся в Восточной Европе. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в начале 2022 года Пентагон начал направлять дополнительные американские войска союзникам по НАТО. Срок их пребывания там заканчивается в 2024 году. Сейчас Минобороны США рассматривает три варианта действий: частичную или полную ротацию, либо возвращение войск в Штаты без замены.

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