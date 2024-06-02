Небывалый спрос Запада на литературу о военной стратегии России. Пентагон объявил тендер на покупку подобных книг и брошюр западных авторов для дальнейшего обучения по ним. В частности, труды будут использованы Военно-воздушными силами США. Исполнить контракт необходимо к середине июня. На закупку каждого издания выделяют по 600 долларов. Также в планах Пентагона приобретение книг о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

И параллельно Вашингтон продолжает "сливать" средства американских налогоплательщиков в Украину. По словам директора по делам Европы в Совете нацбезопасности США, Штаты уже официально оказали помощь Киеву с февраля 2022 года в размере 81 млрд долларов, из них 51 млрд - военная помощь. Что из этих денег дошло до Украины - не сообщается.