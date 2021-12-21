Пентагон: около ста военнослужащих США оказались экстремистами

США, колыбели демократии, которую пытаются навязать всем, впору задуматься: а есть ли она в самой стране? Ведь даже в доблестной армии, как оказалось, до демократии нет никакого дела. Пентагон обнаружил экстремистов в рядах Вооруженных Сил США. Такие сведения содержатся в специальном докладе ведомства. Минобороны определило, что за прошедший год около ста военнослужащих были замечены в экстремистской деятельности. Кроме того, Пентагон опубликовал ряд рекомендаций. В частности, предлагается дать новое определение для экстремистской деятельности и пересмотреть политику в отношении нее.

Издание написало, что перед нанесением авиаударов по Сирии, Ираку и Афганистану военные зачастую неверно оценивали обстановку, что приводило к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

