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Пентагон ошибочно завысил стоимость вооружений для Украины всего-то на 6 млрд долларов
По признанию Пентагона, США завысили стоимость военной помощи Украине более чем на 6 млрд долларов из-за бухгалтерских ошибок.
Теперь Вашингтон обещает компенсировать просчеты новыми оружейными поставками. Это попросту вернется в копилку денег, которые выделили для будущего изъятия вооружения со складов Пентагона для передачи Украине.
Кстати, не единожды появлялась информация, что американцы поставляют Киеву неисправное вооружение, которое хранится на их базах в неприемлемых условиях. В итоге это приводит к гибели солдат ВСУ.
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