По признанию Пентагона, США завысили стоимость военной помощи Украине более чем на 6 млрд долларов из-за бухгалтерских ошибок.

Теперь Вашингтон обещает компенсировать просчеты новыми оружейными поставками. Это попросту вернется в копилку денег, которые выделили для будущего изъятия вооружения со складов Пентагона для передачи Украине.

Кстати, не единожды появлялась информация, что американцы поставляют Киеву неисправное вооружение, которое хранится на их базах в неприемлемых условиях. В итоге это приводит к гибели солдат ВСУ.

