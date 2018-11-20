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Пентагон отзывает военных с южной границы

Почти 6 000 солдат, которых президент США Дональд Трамп направил к американо-мексиканской границе до промежуточных выборов в конгресс, должны вернуться домой до Рождества. По мнению Минобороны, заниматься прикрытием пограничников в случае ожесточенных стычек с мигрантами, которые могут попытаться нелегально проникнуть в США, должны правоохранители. Отметим, сейчас у границы со Штатами в районе мексиканского города Тихуана находится около двух тысяч человек из каравана мигрантов.

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