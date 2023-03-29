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Пентагон планирует выпустить игральные карты с изображением вооружения НАТО для украинских военных

"Сундучки" из танков и бронетранспортеров. Пентагон планирует выпустить игральные карты с изображением вооружения НАТО для украинских военных - информирует "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на управление подготовки кадров и разработки военных доктрин армии США. В колоде 52 изображения.

Отмечается, что подобные карты должны помочь военным научиться быстро "идентифицировать вражескую технику и отличать ее от вооружения дружественных сил". Например, на шестерке треф изображен американский ракетный комплекс HIMARS, а на семерке пик - немецкая самоходная зенитная установка Gepard.

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