"Сундучки" из танков и бронетранспортеров. Пентагон планирует выпустить игральные карты с изображением вооружения НАТО для украинских военных - информирует "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на управление подготовки кадров и разработки военных доктрин армии США. В колоде 52 изображения.