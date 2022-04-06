Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ за пределами Украины

Пентагон подтвердил обучение военных ВСУ. Украинских солдат учат, как использовать поставляемые в страну вооружения и технику. Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США, обучение проводится не на территории Украины, а в США.



Тем временем Байден распорядился о дополнительной военной "помощи" Украине на 100 миллионов долларов. Новый пакет "помощи" будет включать не только оборонные средства и услуги, а также обучение и тренировки.



Продолжается и экономическое противостояние с США. Об одной из целей антироссийских санкций рассказала Псаки. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Штаты пытаются добиться, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием валютных резервов.



Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор. У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт.



После решительного заявления Псаки по традиции задали вопрос: "Имеется ли у американских властей какая-либо оценка, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт?" Пресс-секретарь по традиции ответила, что у нее такой оценки нет.