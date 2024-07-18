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Пентагон провалил финансовую проверку по контрактам с Украиной
Очередной финансовый скандал в Министерстве обороны США. Аудит, проведенный в ведомстве, выявил необходимость надлежащейпроверкиболее чем 50 счетов в рамках сделок по контрактам на поддержку киевского режима. Речь идет о сумме в 20 млн долларов. На что потратили эти деньги - никто не знает.
Ранее аудит Пентагона выявил завышение цен на оружие для Украины почти на 2 млрд долларов. А в начале года в Штатах было возбуждено более 50 уголовных дел из-за нарушений во время поставок Киеву военной помощи. Все они связаны с мошенничеством при закупках, кражами, коррупцией и нецелевым использованием средств.
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