Очередной финансовый скандал в Министерстве обороны США. Аудит, проведенный в ведомстве, выявил необходимость надлежащейпроверкиболее чем 50 счетов в рамках сделок по контрактам на поддержку киевского режима. Речь идет о сумме в 20 млн долларов. На что потратили эти деньги - никто не знает.

Ранее аудит Пентагона выявил завышение цен на оружие для Украины почти на 2 млрд долларов. А в начале года в Штатах было возбуждено более 50 уголовных дел из-за нарушений во время поставок Киеву военной помощи. Все они связаны с мошенничеством при закупках, кражами, коррупцией и нецелевым использованием средств.