Пентагон сообщает об утечке личной информации своих сотрудников

По некоторым данным, проблема могла коснуться около 30 тысяч человек. В руках хакеров оказались сведения о кредитных картах и рабочих поездках сотрудников министерства. Неизвестные, по всей видимости, получили доступ и к некоторой секретной информации ведомства. В Пентагоне заявляют, что утечка произошла из-за взлома сетей их коммерческого поставщика.