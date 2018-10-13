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Пентагон сообщает об утечке личной информации своих сотрудников

По некоторым данным, проблема могла коснуться около 30 тысяч человек. В руках хакеров оказались сведения о кредитных картах и рабочих поездках сотрудников министерства. Неизвестные, по всей видимости, получили доступ и к некоторой секретной информации ведомства. В Пентагоне заявляют, что утечка произошла из-за взлома сетей их коммерческого поставщика.

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