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Пентагон увеличил смету расходов на развертывание новых ядерных ракет наземного базирования до 100 миллиардов долларов
Эта сумма позволит полностью заменить межконтинентальныебаллистические ракеты "Минитмен-3", которые стоят на вооружении уже 50 лет. Общийобъем расходов на ядерное перевооружение в ближайшие десятилетия оценивается в1 триллион 200 миллиардов. Энтузиаст такой модернизации - Дональд Трамп. ВПентагоне прежде звучали голоса в пользу отказа от стратегии использования МБРдля целей ядерного сдерживания противника - это слишком дорого даже для Штатов.
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