Пентагон увеличил смету расходов на развертывание новых ядерных ракет наземного базирования до 100 миллиардов долларов

Эта сумма позволит полностью заменить межконтинентальныебаллистические ракеты "Минитмен-3", которые стоят на вооружении уже 50 лет. Общийобъем расходов на ядерное перевооружение в ближайшие десятилетия оценивается в1 триллион 200 миллиардов. Энтузиаст такой модернизации - Дональд Трамп. ВПентагоне прежде звучали голоса в пользу отказа от стратегии использования МБРдля целей ядерного сдерживания противника - это слишком дорого даже для Штатов.