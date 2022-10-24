Пентагон заявил, что сохраняет линии связи с российским Минобороны открытыми

Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с Россией остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько потребуется.Об этом пишет РИА Новости.



"Линии связи открыты. И безусловно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями РФ, но и с нашими партнерами. Мы будем поддерживать линии связи открытыми", - сказал чиновник в ходе брифинга.



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