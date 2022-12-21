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Пентагон: В США не видят признаков присоединения Минска к спецоперации в Украине

Пентагон: В США не видят признаков присоединения Минска к спецоперации в Украине

Фото: БелТА

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