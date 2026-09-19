Пепел вместо снега: в Чили в разгар горнолыжного сезона проснулся вулкан
Автор:Редакция news.by
В Чили проснулся вулкан Невадос-де-Чильян. Столб пепла поднялся на высоту 380 метров над кратером. Сейсмическая активность началась в разгар горнолыжного сезона, однако эвакуировать туристов пока не стали.
Власти объявили "желтый" уровень технической тревоги и зону безопасности радиусом один километр вокруг кратера. Специалисты внимательно следят за вулканом, а туристы делают яркие селфи на фоне проснувшейся горы.