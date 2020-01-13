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Пепел и молнии. На Филиппинах аэропорт Манилы приостановил работу из-за активности вулкана

На острове Лусон началась массовая эвакуация проживающих поблизости 80-ти тысяч человек. Накануне вулкан выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. По данным сейсмологов, извержение может произойти в ближайшие часы или дни. В районе вулкана зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла 4-х. Уровень опасности в регионе за сутки вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале.

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