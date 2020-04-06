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Перчатка Майкла Джексона ушла с молотка почти за 104 тысячи долларов

Перчатка Майкла Джексона ушла с молотка почти за 104 тысячи долларов

По информации издания The Sun, знаменитый аксессуар, украшенный кристаллами Swarovski, был продан на аукционе в Техасе почти за 104 тысячи долларов.

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