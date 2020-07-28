ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Перебои с электричеством при 50-градусной жаре вызвали акции протеста в Ираке

Люди вышли на улицы Багдада. Мирные в начале демонстрации переросли в беспорядки. Митингующие жгли шины, забрасывали полицейских булыжниками и бутылками с зажигательной смесью. Для усмирения протестующих пришлось применить слезоточивый газ. Погибли 2 участника массового сборища, 26 получили ранения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все