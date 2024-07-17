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Перебои в подаче электроэнергии, пожары, изменения в графике работы - Европу накрыла африканская жара
В ряде европейских стран температура воздуха достигает 40 градусов. В Румынии власти объявили красный уровень погодной опасности. Из-за высокого плюса уже наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
В Северной Македонии из-за жары возникло 26 природных пожаров в разных частях страны. Самый крупный - в горных районах общины Неготино.
А в Греции для туристов даже закрыли Акрополь 17 июля днем на несколько часов в целях безопасности из-за аномальной температуры.
А вот правительство Албании пересмотрело график работы госслужащих из-за погоды. Теперь некоторые из них трудятся дома.
Синоптики предупреждают, что волна горячего африканского воздуха продержится до воскресенья. А пик зноя придется на четверг, когда температура в некоторых странах Европы достигнет 43 градусов.
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