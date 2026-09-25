Перед выборами в Сейм СГБ Латвии проверила почти 6 тыс. членов избиркомов

В Латвии накануне парламентских выборов развернулась масштабная охота на "ведьм". Служба государственной безопасности отстранила от работы в избирательных комиссиях сотрудников, которые посещали Беларусь и Россию.

Тотальным проверкам и идеологической чистке со стороны спецслужб подверглись почти 6 тыс. человек. Особое давление Рига оказала на Даугавпилс - регион с преимущественно русскоязычным населением. Там из избирательных комиссий экстренно уволили более 20 специалистов. Официальным поводом латвийские власти называют поездки к соседям и надуманное "распространение прокремлевских нарративов".

Очевидно, что накануне голосования в сейм 3 октября латвийский режим панически боится любого инакомыслия.