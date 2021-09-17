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Перед Рейхстагом правозащитники протестуют против насилия и ксенофобии в отношении мигрантов
Молчаливую, но красноречивую акцию организовала правозащитная группа в знак протеста против насилия и ксенофобии в отношении мигрантов на восточных границах Европы. Активисты движения разместили перед зданием Рейхстага фотографии немецких политиков, которые, по мнению правозащитников, ответственны за проблему беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза.
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