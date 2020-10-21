Передислокация американских военных сил в Европе

Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Об этом сообщил представитель американских военных кругов, уточнив, что речь идет о возможном ротационном присутствии американских войск на постоянной основе. Ранее стало известно, что Вашингтон изучает возможность передислокации на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в иную страну Европы - ближе к границам России.



