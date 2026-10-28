Переговоры между Россией, Украиной и США запланированы на 4 ноября в ОАЭ

Переговоры между Россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября в ОАЭ.

СМИ сообщают, что телефонный разговор президента Финляндии и премьера Норвегии с президентом России Владимиром Путиным "состоялся после консультаций" с американской стороной, Польшей и Зеленским.

Также стало известно, что ЕС хочет направить на трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби делегацию. Ее может возглавить соратник Урсулы фон дер Ляйен.